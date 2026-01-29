15:42
Изменение гимна: новый конкурс нужно провести до 1 июня

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 января поддержали решение профильного комитета, который ранее отклонил все три варианта нового гимна Кыргызстана.

Также на заседании избраны депутаты в состав межведомственной комиссии, которая продолжит работу по выбору нового гимна. В комиссию вошли Нуржамал Торобекова, Бактыяр Калпаев, Венера Салямова, Камила Талиева, Улан Жаанбаев.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу сообщил, что комиссия должна выбрать новый гимн до 1 июня.

«Могут участвовать как отдельные граждане, так и группы. В случае необходимости можем продлить работу до сентября. Нужен хороший гимн, который сможет спеть каждый гражданин», — сказал спикер.

27 января на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша депутаты заслушали три проекта гимна, ранее выбранные комиссией, и отклонили их. 

Идею об изменении гимна в 2024 году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Это предложение поддержал и президент. Позже создана межведомственная комиссия по отбору гимна. Отмечалось, что новый гимн должен быть выбран до апреля 2025-го.
