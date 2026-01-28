Наставления от спикера парламента: новый гимн не должен быть похож на марш

На заседании парламента спикер Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что вчера на профильном комитете были заслушаны варианты нового гимна.

«Мы прослушали музыку и текст гимна, но скажу откровенно: среди них не было достойного. Поэтому было принято решение вернуть проекты гимна на уровне комитета, не вынося их на палату. Ведь наша задача — не просто поменять существующий гимн, а заменить его на достойный. Сейчас многие пишут гимн как марш, но ведь не все могут петь марш. Музыка должна быть написана в свободном стиле, чтобы гимн можно было петь не только на торжественном мероприятии, но и на тоях. Я обращаюсь ко всем гражданам участвовать в конкурсе, предлагать свои варианты. Предусмотрены ценные призы», — добавил Нурланбек Тургунбек уулу.