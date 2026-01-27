Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и Регламенту Жогорку Кенеша депутаты заслушали три проекта гимна, ранее выбранные комиссией.

Заведующая отделом культурологии и искусствоведения Института философии НАН КР, доктор культурологии Чынар Уметалиева после прослушивания поделилась своим мнением об идее изменения гимна. Она была членом комиссии, созданной Министерством культуры для проведения конкурса по отбору нового гимна.

«Гимн пишут опытные профессиональные композиторы. И не все композиторы могут это сделать. Я удивилась, почему Жогорку Кенеш поручил народу писать гимн. Мы год работали, чтобы выбрать гимн. Люди участвовали, но ничего из предложенного не было похоже на гимн. Наш действующий гимн очень хорош, и текст, и музыка, эти именитые композиторы знали все правила искусства. Мы выбрали три варианты, все остальное даже близко не было похоже на гимн», — рассказала Чынар Уметалиева.

По итогам обсуждения члены комитета отклонили все три варианта, отметив, что члены комиссии должны работать дальше и искать идеальный вариант гимна.

Идею об изменении гимна в 2024 году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. Позже была создана межведомственная комиссия по отбору гимна. Отмечалось, что новый гимн должен быть выбран до апреля 2025 года.