Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик

Конкурс на новый государственный гимн Кыргызстана, стартовавший в начале 2025 года, проходил сложно. Первый этап отбора провалился. Ни один из представленных текстов комиссия не приняла. В заключении членов жюри сказано, что, «несмотря на разнообразие проектов и активное участие граждан, ни одна работа не соответствовала требованиям содержания и художественности».

Пришлось объявлять новое творческое состязание, а дедлайн сдвигать на осень. В результате отобраны пять вариантов текста, а по итогам еще одного конкурса выбраны и варианты музыкального сопровождения.

В Министерстве культуры сообщили, что в сентябре прошлого года комиссия завершила свою работу и материалы переданы в парламент. В пресс-службе Жогорку Кенеша подтвердили получение, но члены профильного комитета с проектами нового гимна пока не ознакомились.

Мы попытались разобраться, почему попытка сменить один из главных государственных символов страны изначально зашла в тупик? Зачем власти инициировали этот процесс и в чем его главный идеологический месседж? Подробности в материале 24.kg.

Когда все сроки вышли, а гимна так и нет

В 2024 году спикер Нурланбек Тургунбек уулу заявил , что республике нужен новый гимн.

«Мы приняли нынешний, когда только вышли из состава Советского Союза. Сейчас мы государство, которое встало на ноги и находится на пути развития. Поэтому мы должны поменять гимн. Он должен быть таким, чтобы пели все», — сказал он.

Идею поддержал президент Садыр Жапаров. В интервью агентству «Кабар» он отметил, что гимн морально устарел и не отражает реальную идентичность страны спустя 30 с лишним лет после обретения независимости.

Что плохого в том, чтобы его обновить? Нынешний гимн написан 33 года назад, когда мы получили независимость и свободу. Тогда, провозглашая независимость, его писали с радостью и волнением, обращаясь к кыргызскому народу с призывом: «Теперь ваша судьба в ваших руках, идите вперед». С тех пор прошло 33 года. Мы стали полноценным государством. Нас знают во всем мире. Так что же, и через сто лет будем продолжать петь «мы обрели свободу и стали независимой страной»? Садыр Жапаров

С этого момента вопрос изменения гимна стал не просто культурной инициативой, а комплексным госпроектом, запущенным официально.

Изначально власти рассчитывали утвердить новый государственный гимн не позднее апреля 2025-го. Эта дата обозначалась как ориентировочный крайний срок.

Конкурс на новый текст гимна стартовал в январе прошлого года. На рассмотрение конкурсной комиссии поступили сотни работ. Всего подано 703 заявки, но регистрационные номера для оценки получили лишь 285. Ни одна из предложенных работ не подошла, и пришлось перезапускать процесс в новом формате, сдвинув дедлайн на осень.

Решили сам отбор разбить на два этапа: первый — конкурс текстов, второй — выбор музыкального сопровождения. Для каждого установили отдельные сроки: до 7 июля — слова гимна, до 8 сентября — мелодия. По условиям конкурса, комиссия должна была определить пять лучших работ. И уже под них создать окончательную музыкальную версию гимна.

Власти пообещали щедро премировать победителей конкурса. Деньги планировали выделить из президентского фонда.

Итак, проекты гимна с музыкой, получившие высокие оценки жюри, отправились на рассмотрение в Жогорку Кенеш. Но 30 сентября 2025 года VII созыв самораспустился. На последнем заседании торага Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что он готов созвать внеочередную сессию парламента для утверждения гимна. Но внеплановое заседание так и не состоялось. «Нью» гимн «завис» в отделе профильного комитета ЖК.

Зачем, для чего, почему

Гимн используется как маркер разрыва с постсоветским прошлым, с одной стороны, и как попытка зафиксировать новую идентичность КР, сформировавшуюся за более чем 30 лет независимости, — с другой.

В общем, мы определили, что намерение перепеть гимн носит не культурный, а политико-символический характер. Это подтверждают как формулировки спикера парламента, так и позиция президента. Основной тезис их публичных заявлений, объясняющих, зачем нужен новый гимн, сводился к тому, что нынешний принят, когда на обломках советской империи Кыргызстан обрел независимость. Но сейчас это совсем другое по сути, форме и содержательному наполнению государство.

Поэтому изменение государственных символов — гимна, флага, герба — это части стратегии символического апгрейда государства вместе с риторикой о суверенитете, традиционных ценностях и сильной властью.

Плюс смена гимна дает сразу три потенциальных политических дивиденда. Во-первых, фиксирует эпоху Садыра Жапарова в символическом поле, во-вторых, четко дистанцирует нынешних управленцев от элит начала 90-х, в-третьих, несет эмоциональный нарратив единства и обновления.

Иными словами, речь идет не просто о музыке и тексте, а о конструировании новой государственной идеологии, где мейнстримы — стабильность, единство и преемственность власти.

Что пошло не так

Формально конкурс на новый гимн Кыргызстана все же состоялся. После провала первого этапа процесс переформатировали, отбор провели заново, лучшие варианты теперь в режиме ожидания парламентского рассмотрения. Однако сам факт затягивания процесса и отсутствие ясных сроков финального решения обозначили проблему этой громкой инициативы.

Стремление обновить государственный символ преподносилось как масштабный идеологический проект, но четкого общественного и институционального оформления не получило. Пока в Жогорку Кенеше не готовы назвать даже примерную дату обсуждения, новый гимн остается не результатом национального консенсуса, а незавершенной административной процедурой.

Вопрос «Почему гимн не смогли изменить с первого раза?» плавно перетекает в другой: «Насколько общество в принципе готово принять обновленный символ, раз путь к нему оказался больше технократичным, чем народным?»