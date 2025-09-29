14:43
Власть

Кыргызстан выступает против терроризма, экстремизма и исламофобии — МИД

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие в ежегодной координационной встрече государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы и вызовы, стоящие перед странами исламского мира, а также перспективы дальнейшего развития государств — членов ОИС. Особый акцент сделан на решение вопросов обеспечения безопасности и стабильности в ряде регионов и странах мусульманской уммы.

Жээнбек Кулубаев в своем выступлении отметил, что Кыргызстан выступает за мирное урегулирование конфликтов, и призвал мировое сообщество консолидироваться для немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также решения палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями ООН на основе принципа «два государства для двух народов».

Он подчеркнул, что КР всегда являлась сторонником уважения общепризнанных норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и других основополагающих документах. И отметил важность прилагаемых усилий по укреплению потенциала организации в сферах миростроительства, превентивной дипломатии, посреднических усилий, а также в борьбе против терроризма, экстремизма и исламофобии.
