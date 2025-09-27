09:19
Власть

Молодых учителей обещают обеспечить жильем от ГИК с нулевой процентной ставкой

Кабинет министров провел свое очередное заседание. Участники заслушали информацию о проблемах дошкольного и школьного образования в стране. Доклад представили руководители Министерства просвещения и Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечено, что сегодня 1 тысяча 997 (из них 286 — частные) детских садов посещают 257 тысяч 378 детей. В этом учебном году в школах страны обучается 1 миллион 536 тысяч 633 ребенка.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев дал ряд поручений, отметив, что с 1 сентября в школах начали обучение в рамках 12-летнего образования, ведется активная работа по разработке и изданию учебников, по поручению президента осуществляется обеспечение каждого учителя ноутбуком.

«Министерству просвещения необходимо усилить работу по обеспечению населения детскими садами в регионах, завершить обеспечение учителей персональными ноутбуками. Также необходимо обеспечить финансирование в размере 3 миллиардов сомов на разработку и издание книг, регулярно проводить мероприятия по повышению квалификации учителей в связи с переходом общего школьного образования на 12-летний формат обучения. Государственной ипотечной компании необходимо разработать программу обеспечения жильем молодых учителей с нулевой процентной ставкой. Министерству строительства поручено с учетом демографического роста обеспечить пересмотр генерального плана по строительству образовательных заведений в городах Бишкек, Ош и Манас и обеспечить их соответствие действующим стандартам гражданского строительства, современным инклюзивным требованиям», — сказал он.

Кабмин также рассмотрел проект Закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов». Документ разработан в соответствии с Бюджетным кодексом КР.

Годовой план — 2025 выполнен в полном объеме.
