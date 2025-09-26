Глава МИД Казахстана освобожден от должности, теперь он помощник президента

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Нуртлеу своим помощником по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

Мурат Нуртлеу занимал пост заместителя премьер-министра — главы МИД с апреля 2023 года.

В начале сентября Orda.kz сообщила, что его задержали после возвращения с саммита ШОС в Китае. Однако в ведомстве опровергли эти данные, отметив, что министр находится на рабочем месте.

Теперь уже бывший заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Республики Казахстан.