По данным издания Orda.kz, задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Арест произошел накануне у него дома, после возвращения с саммита ШОС в Китае.

Вместе с Муратом Нуртлеу задержаны также бизнесмен Гаджи Гаджиев и ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности РК. У обоих — министра и Гаджиева — прошли обыски.

Официальной информации по этому делу пока нет. Следствие также не комментирует ситуацию.

Позже казахстанское агентство «КазТАГ» со ссылкой на источник в МИД страны сообщило, что сведения о задержании Мурата Нуртлеу не соответствуют действительности и являются фейком.