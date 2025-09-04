16:38
Происшествия

Задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу

Фото из интернета. Задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу

По данным издания Orda.kz, задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Арест произошел накануне у него дома, после возвращения с саммита ШОС в Китае.

Вместе с Муратом Нуртлеу задержаны также бизнесмен Гаджи Гаджиев и ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности РК. У обоих — министра и Гаджиева — прошли обыски.

Официальной информации по этому делу пока нет. Следствие также не комментирует ситуацию. 

Позже казахстанское агентство «КазТАГ» со ссылкой на источник в МИД страны сообщило, что сведения о задержании Мурата Нуртлеу не соответствуют действительности и являются фейком.

Мурату Нуртлеу 49 лет. Он занимал ряд ключевых должностей в системе государственной власти Казахстана и основной карьерный рост получил при действующем президенте Касым-Жомарте Токаеве. В 2019-2021 годах Нуртлеу работал помощником главы государства, в 2021-2022 годах — заместителем руководителя администрации главы государства. В январе 2022-го назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности, а в 2022-2023 годах возглавлял администрацию президента. С 3 апреля 2023-го занимает пост заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Республики Казахстан. 

Гаджи Гаджиев — казахстанский бизнесмен и общественный деятель, родился в 1974 году. Управляющий строительной компанией SA Construction Group. Ранее занимал руководящие должности в других строительных и инвестиционных проектах. Активно занимается развитием спорта и боевых искусств, входит в руководство нескольких федераций и НОК РК. 
