По данным издания Orda.kz, задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Арест произошел накануне у него дома, после возвращения с саммита ШОС в Китае.
Вместе с Муратом Нуртлеу задержаны также бизнесмен Гаджи Гаджиев и ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности РК. У обоих — министра и Гаджиева — прошли обыски.
Официальной информации по этому делу пока нет. Следствие также не комментирует ситуацию.
Позже казахстанское агентство «КазТАГ» со ссылкой на источник в МИД страны сообщило, что сведения о задержании Мурата Нуртлеу не соответствуют действительности и являются фейком.
Мурату Нуртлеу 49 лет. Он занимал ряд ключевых должностей в системе государственной власти Казахстана и основной карьерный рост получил при действующем президенте Касым-Жомарте Токаеве. В 2019-2021 годах Нуртлеу работал помощником главы государства, в 2021-2022 годах — заместителем руководителя администрации главы государства. В январе 2022-го назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности, а в 2022-2023 годах возглавлял администрацию президента. С 3 апреля 2023-го занимает пост заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Республики Казахстан.
Гаджи Гаджиев — казахстанский бизнесмен и общественный деятель, родился в 1974 году. Управляющий строительной компанией SA Construction Group. Ранее занимал руководящие должности в других строительных и инвестиционных проектах. Активно занимается развитием спорта и боевых искусств, входит в руководство нескольких федераций и НОК РК.