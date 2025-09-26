Выборы в ЖК. Мэрия Бишкека будет проводить разъяснительные мероприятия

В мэрии Бишкека состоялось совещание по вопросу предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В совещании приняли участие руководитель аппарата мэрии Илияс Колопов, председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Жайнак Ибрагимов, член ЦИК Кайрат Маматов, специальный представитель Центризбиркома в Бишкекской территориальной избирательной комиссии Рыскул Бактыбаев и представители городских служб.

Отмечено, что в связи с внесением изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» необходимы масштабные разъяснительные мероприятия среди населения, а также качественная подготовка участковых избирательных комиссий во время выборов.