Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат

Бишкек задыхается — все чаще говорят горожане. Депутат столичного городского кенеша Куванычбек Конгантиев не скрывает эмоций: город движется «хаотично и пожарно», а без системных решений столица рискует окончательно превратиться в каменные джунгли. В интервью 24.kg он рассказал, почему Бишкек должен стать пешеходным городом, зачем срочно нужен новый Генплан и какая у него мечта, как у человека и как у депутата.

— Бишкек последние дни вновь стоит в пробках. Онлайн-сервисы показывают до 9 баллов, люди теряют по два-три часа в дороге. Что с этим делать?

— Давайте честно: пробки — это не проблема сегодняшнего дня. Это результат хаотичного расширения города и роста числа автомобилей. В основном — личных. Мы годами шли к этой ситуации. И если продолжим действовать «пожарно», латая дыры, то будем только топтаться на месте.

Что нужно? Современная концепция транспортной инфраструктуры. Четкая. Пошаговая. Мы обязаны определиться: Бишкек — это город для машин или город для пешеходов?

Чем шире дороги мы строим, тем больше пробки. Это золотое правило урбанистов. Широкая дорога только притягивает новые машины. А значит, если мы будем думать только о комфорте автомобилистов, город захлебнется.

На мой взгляд, и это подтверждают мировые практики, Бишкек должен быть пешеходным городом. Почему? У нас климат позволяет ходить пешком. Мы не Астана, где зимой минус сорок, и не Дубай, где летом +50. У нас нормальный, комфортный климат. Более того, расстояния такие, что весь город можно пройти за 4 часа. Я сам много хожу пешком и уверенно говорю: пройти Бишкек насквозь реально.

— Но вы сами тоже ездите на машине?

— Конечно. Но я готов пожертвовать личным комфортом ради времени. У меня был эксперимент. На Московской, когда работали троллейбусы с выделенной полосой, я специально проверил. Машина доехала за 45 минут, троллейбус — за 7. Представляете? Семь минут против сорока пяти. Вот где логика. Если будет выделенная полоса для общественного транспорта, я пересяду на него. Но если ее нет — никогда автомобилист не пересядет на общественный транспорт.

— А как же летом ходить пешком, если деревья вырубают?

— Вот именно. Это отдельная боль. За последние годы мы потеряли десятки улиц с зеленью. Пять лет назад там стояли деревья, а сегодня — только бетон и асфальт. Я категорически против вырубки. Мы в горкенеше постоянно поднимаем этот вопрос. Если срезали одно дерево — посадите десять. Необдуманная вырубка — преступление против города. Бишкеку нужны парки, зеленые зоны, а не бетонная пустыня.

— После административно-территориальной реформы Бишкек вырос на 300 тысяч человек. Как это скажется на городе?

— Я поддержал реформу, потому что это необходимо. Но интеграция новых территорий идет тяжело. Уровень инфраструктуры в присоединенных районах не дотягивает до городского. Мы предложили создать отдельный орган, а за территориями закрепить одного из вице-мэров. Даже создать новый административный район. Иначе ответственность размывается. Сегодня Октябрьский район, например, сам задыхается, а еще и новые территории должен тянуть. Так дела не делают.

— В городе до сих пор нет нового Генплана…

— Генплан до 2025 года был. Документ вроде существует, а город живет как попало. Я считаю, что до утверждения нового Генплана надо ввести мораторий на строительство в центре. Потому что каждая новая высотка — это дополнительная нагрузка на сети, коммуникации, транспорт. А они и так не выдерживают.

Нужно понимать: строительство — это, конечно, локомотив экономики. Но строить надо с перспективой, а не так, чтобы жители старых кварталов страдали. Развивать город надо на восток и запад, а центр оставить историческим сердцем.

— Каким вы видите Бишкек будущего?

— Зеленым, удобным, безопасным. Город, где можно жить счастливо. В детстве мы пускали лодочки по арыкам от вокзала до Жибек Жолу, и вода текла через весь город. Сейчас кажется фантастикой, но я уверен: вернуть это можно.

Центр я бы оставил в том виде, как он есть, сохранил бы дух Фрунзе. Куванычбек Конгантиев, депутат БГК

А новые кварталы строил бы за пределами — компактные, с парками, школами, спортзалами. Не стоит превращать весь город в один большой муравейник.

— Кстати о спорте. Вы недавно открыли спортивный зал?

— Да. Мы три года шли к этому. Это было непросто: вернуть землю, найти спонсора. Но зал построили, и теперь дети будут заниматься дзюдо бесплатно. Для меня это принципиально: спорт должен быть доступен каждому. Я благодарен всем, кто поддержал проект.

— О чем мечтает Куванычбек Конгантиев?

— Как депутат — оправдать доверие избирателей. Чтобы жители Бишкека были счастливы. Чтобы чувствовали себя в городе комфортно и безопасно.

А как человек — быть счастливым самому. В моей семье, с детьми, родителями. Самое дорогое, что у меня есть, — это честное имя, которое я унаследовал от отца и дяди. Это не продается и не покупается. Моя мечта — прожить так, чтобы мои дети и внуки гордились моей фамилией.