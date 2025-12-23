18:34
Общество

Дизайн-код утвердили, а остановки в Бишкеке разные, удивлены депутаты БГК

Депутаты Бишкекского городского кенеша на очередной сессии подняли вопрос, почему в столице не соблюдается дизайн-код.

По словам Таалайбека Сурапбаева, горкенеш ранее утвердил дизайн-код и создал все условия для города, чтобы его облик менялся.

«Однако изменений в этом направлении нет. Конкуренция и правила игры должны быть едиными для всех, а Бишкек должен обновляться. Поступления от неналоговых платежей должны увеличиваться», — сказал он.

Нардеп Максат Алымбеков поддержал коллегу.

«Когда мы утверждали дизайн-код, нам четко говорили, что остановки будут выполнены в едином стиле «зима — лето». Однако сейчас с одной стороны улицы стоят остановки по дизайну от одного инвестора, а через дорогу — остановки совершенно другого формата от другого инвестора. Получается, им предъявляют разные требования, и таких моментов в городе очень много», — сказал он.

Максат Алымбеков предложил провести ревизию исполнения постановлений горкенеша, от которых зависит доходная часть бюджета по неналоговым платежам.
