Общество

Проверить работу Бишкекского агентства ритуальных услуг просят мэрию

Провести комплексную проверку деятельности муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» попросил руководство мэрии депутат городского кенеша Таалайбек Дайырбеков.

По его словам, от избирателей поступает много сообщений о том, что в этом секторе «не все так хорошо».

Мэр Айбек Джунушалиев заверил, что проверка уже проводится.

«Есть факты, требующие подтверждения. Но имеются основания предполагать, что нарушения есть. После того как эти факты оформим в установленном порядке, все материалы передадим правоохранительным органам и примем соответствующее решение по деятельности БАРУ», — сказал он.
