Общество

В Манасе после трехчасового спора депутаты избрали нового председателя кенеша

В Манасе сменился председатель городского кенеша. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото из интернета

9 марта депутаты Манасского городского кенеша на внеочередной сессии избрали нового председателя. Для проведения голосования была создана специальная комиссия. В первом туре ни один из двух кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

После обсуждений, продолжавшихся около трех часов, во втором туре голосования председателем Манасского городского кенеша избран 33-летний депутат Аскат Талант уулу.

Ранее должность председателя городского кенеша занимал Нуртилек Болотов.

По данным депутатов, новый спикер кенеша является одним из самых молодых руководителей органа местного самоуправления в регионе.

В ближайшее время новый председатель приступит к исполнению своих обязанностей.
