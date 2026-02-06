Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты

Бишкекский городской кенеш объявил тендер на закупку услуг по изготовлению наград (почетная грамота, благодарственное письмо, значок «Патриот», серебряный значок «Бишкек»).

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 2 миллиона 462,7 тысячи сомов.

В том числе на изготовление 193 значков «Патриот» предусмотрено 808,7 тысячи сомов, на 295 серебряных нагрудных значков «Бишкек» — 882 тысячи сомов. По 386 тысяч сомов выделяется на почетные грамоты и благодарственные письма.

Поставщики могут подать свои предложения до 13 февраля.