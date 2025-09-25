Президент Кыргызстана провел несколько встреч на полях сессии Генассамблеи ООН

Президент Кыргызстана провел несколько встреч на полях Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Садыр Жапаров провел беседу с премьер-министром Королевства Тонга Аисаке Эке. Стороны договорились о взаимной поддержке инициатив в рамках международных организаций.

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Тонгой установлены 7 декабря 2022 года.

Президент отметил, что, несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан и Тонга имеют много общих интересов для продвижения взаимодействия.

«Наши страны придают особое значение проблеме изменения климата. Если Тонга сталкивается с угрозой повышения уровня моря, то Кыргызстан — с проблемой таяния ледников», — сказал он.

Аисаке Эке отметил готовность своей страны к развитию конструктивного диалога с Кыргызстаном как в двустороннем, так и в многостроннем форматах.

Глава государства также встретился с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Лэмми. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки дня.

Садыр Жапаров и президент Португалии Марселу Ребелу де Соза обсудили вопросы углубления сотрудничества, а также ключевые аспекты международной повестки. Президент выразил заинтересованность в развитии улучшения многопланового сотрудничества.

Глава Португалии выразил готовность к диалогу. Он отметил, что готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление международной безопасности, и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в рамках многосторонних международных организаций.