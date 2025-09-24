21:35
Создание киберподразделения в Космических войсках планирует Минобороны США

Министерство обороны США располагает 434 отдельными подразделениями и более чем 70 тысячами сотрудников, задействованных в операциях в киберпространстве. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты США (GAO).

Доклад, подготовленный по поручению Конгресса, выявил, что в структуре Пентагона в кибероперациях участвуют около 61 тысячи военных и гражданских служащих, а также 9,5 тысячи подрядчиков. Эти формирования выполняют задачи как наступательного, так и оборонительного характера, а также обеспечивают защиту военных сетей.

Изначально аудиторы направили запросы в 134 подразделения оборонного ведомства, однако в ходе исследования обнаружили значительно больше релевантных организаций.

В отчете отмечается, что данные могли быть не полностью актуальными на момент публикации, поскольку киберструктуры постоянно развиваются. Например, в Космических войсках, где на конец 2024 года не было киберподразделений, планируется их создание.

Кроме того, GAO столкнулась с трудностями в идентификации всего персонала, поскольку Пентагон не всегда имеет возможность «последовательно и надежно» учитывать специалистов, например тех, кто занимается кибероперациями на борту судов.

Кибероперации Пентагона классифицируются по трем основным группам: наступательные (Offensive Cyber Operations, OCO), оборонительные (Defensive Cyber Operations, DCO) и по защите информационных сетей Министерства обороны (DOD Information Network, DODIN). Наступательные операции включают шпионаж и деструктивное воздействие, оборонительные – меры внутри инфраструктуры и ответное воздействие на противника, а DODIN – обслуживание и защиту сетей, в том числе экспедиционных сил.

Согласно отчету, более половины выявленных киберформирований сосредоточены исключительно на защите сетей. Еще около четверти занимаются оборонительными операциями или их комбинацией с защитой сетей. Чисто наступательными кибероперациями занимаются 22 организации, а еще 35 выполняют их наряду с другими задачами.
