Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

На встречу, которая пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября, пригласили американских военных чиновников со всего мира. Об этом пишет Meduza со ссылкой на газету The Washington Post.

По какой причине министр обороны Пит Хегсет созвал экстренное совещание, неясно. Об этом не знают даже высшие генералы и их штабы.

Как отметила газета, это вызвало тревогу среди военных после того, как администрация Дональда Трампа уволила в этом году многочисленных высокопоставленных чиновников.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Пит Хегсет «выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели», но не предоставил других деталей.