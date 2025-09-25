22:45
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

На встречу, которая пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября, пригласили американских военных чиновников со всего мира. Об этом пишет Meduza со ссылкой на газету The Washington Post.

По какой причине министр обороны Пит Хегсет созвал экстренное совещание, неясно. Об этом не знают даже высшие генералы и их штабы.

Как отметила газета, это вызвало тревогу среди военных после того, как администрация Дональда Трампа уволила в этом году многочисленных высокопоставленных чиновников.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Пит Хегсет «выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели», но не предоставил других деталей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344952/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Создание киберподразделения в Космических войсках планирует Минобороны США
Пентагон запретил всем журналистам публиковать несогласованную информацию
После парада. Трамп поручил подготовить армию США к сдерживанию России и Китая
В Пентагоне заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран
Esquire: Владелец бара в Бишкеке получил контракты от Пентагона на $7 миллиардов
На базе Пентагона планируют построить предприятия по переработке металлов
Google отказывается от обещания не использовать ИИ в военных целях
Телеведущий Fox News может стать главой Пентагона — решение Дональда Трампа
Пентагон рассматривает вопрос применения цифровых шпионов — The Intercept
Неконтролируемая китайская ракета в эти выходные может упасть на Землю
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
22:27
Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свад...
22:03
Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание
21:49
В кабмине обсудили повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС
21:20
Как идет реконструкция моста на улице Ауэзова, рассказали в мэрии Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 сентября: небольшие дожди