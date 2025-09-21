Пентагон запретил всем журналистам публиковать несогласованную информацию

Пентагон запретил журналистам публиковать несогласованную информацию. Военное министерство США представило новые правила для СМИ, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что штаб-квартира Минобороны потребовала от журналистов не собирать и не обнародовать информацию, не согласовав ее с уполномоченным представителем ведомства. Запрет касается в том числе и несекретных данных.

«Военное министерство США по-прежнему привержено принципам прозрачности для повышения подотчетности и общественного доверия. Однако информация Минобороны должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной», — говорится в документе Пентагона.

Ведомство сможет аннулировать пропуск любому лицу, которое нарушит новые правила. Сбор журналистом конфиденциальной или несанкционированной информации станет основанием для лишения журналистского пропуска.

СМИ, намеревающиеся освещать события в Пентагоне, должны будут подписать соглашения, ограничивающие передвижение по зданию и обязывающие не получать и не хранить неразрешенные материалы. Издания и журналисты, не подписавшие соглашение, лишатся доступа в Пентагон.

Глава ведомства Пит Хегсет заявил, что «прессе больше не разрешено бродить по коридорам охраняемого объекта», и репортерам придется «носить значок и следовать правилам или отправляться домой».

Введение ограничений объяснили защитой нацбезопасности, конфиденциальной информации и безопасности своих сотрудников.