22:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Пентагоне заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран

Сотрудники Пентагона заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран. Об этом пишет DW.

По данным аккаунта Pentagon Pizza Report в соцсети X, это может свидетельствовать о подготовке США к атаке.

Как пишет аккаунт, вечером в четверг по вашингтонскому времени почти все пиццерии около Пентагона активно работали на доставку, а бар неподалеку от здания Минобороны США, напротив, необычно пустовал. Это, по мнению авторов аккаунта, указывало на «напряженную ночь» в департаменте из-за предстоящей атаки Израиля на Иран.

В самом Пентагоне есть рестораны быстрого питания, но нет пиццерий, объясняет возможную взаимосвязь гастроплатформа The Takeout. О так называемой «теории пиццы» известно давно. Заметный рост заказов еды в районе Пентагона фиксировался во время израильской атаки на Иран в 2024 году, а также перед вторжением США в Панаму в 1989-м и началом операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году.

Официально США отрицает причастность к ударам Израиля по Ирану.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332741/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Esquire: Владелец бара в Бишкеке получил контракты от Пентагона на $7 миллиардов
На базе Пентагона планируют построить предприятия по переработке металлов
Google отказывается от обещания не использовать ИИ в военных целях
Телеведущий Fox News может стать главой Пентагона — решение Дональда Трампа
Пентагон рассматривает вопрос применения цифровых шпионов — The Intercept
Неконтролируемая китайская ракета в эти выходные может упасть на Землю
Пентагон опубликовал видеозаписи неопознанных летающих объектов
Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке
В Пентагоне назвали самое слабое место американской армии
Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Отопление и&nbsp;горячая вода подорожали в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июня 2025 года Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года
Бизнес
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
14 июня, суббота
22:32
В Пентагоне заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран В Пентагоне заказали рекордное количество пиццы за час...
21:35
Крупнейший в мире самолет-амфибия поступил в серийное производство
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: в Бишкеке дождь не ожидается
20:42
Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»
20:19
Близ Кара-Балты «Лексус» сбил 6-летнюю девочку. Ребенок скончался в больнице