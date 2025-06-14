В Пентагоне заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран

Сотрудники Пентагона заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран. Об этом пишет DW.

По данным аккаунта Pentagon Pizza Report в соцсети X, это может свидетельствовать о подготовке США к атаке.

Как пишет аккаунт, вечером в четверг по вашингтонскому времени почти все пиццерии около Пентагона активно работали на доставку, а бар неподалеку от здания Минобороны США, напротив, необычно пустовал. Это, по мнению авторов аккаунта, указывало на «напряженную ночь» в департаменте из-за предстоящей атаки Израиля на Иран.

В самом Пентагоне есть рестораны быстрого питания, но нет пиццерий, объясняет возможную взаимосвязь гастроплатформа The Takeout. О так называемой «теории пиццы» известно давно. Заметный рост заказов еды в районе Пентагона фиксировался во время израильской атаки на Иран в 2024 году, а также перед вторжением США в Панаму в 1989-м и началом операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году.

Официально США отрицает причастность к ударам Израиля по Ирану.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».