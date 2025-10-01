Экстренное совещание в Пентагоне: США готовятся к войне, заявил Пит Хегсет

Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание. Мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в штате Вирджиния.

Министр войны Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готовится к войне, хотя и не хочет ее.

Фото Reuters. Министр войны США Пит Хегсет

«С этого момента единственной миссией восстановленного Военного министерства станет ведение боев, подготовка к войне и победе», — сказал он.

При этом Пит Хегсет отметил, что первоочередная задача Соединенных Штатов — быть сильными, чтобы предотвратить войну. «Это называется мир через силу», — добавил глава Пентагона.

Он также заявил об ужесточении требований к физической подготовке личного состава американских вооруженных сил и командования: «В равной степени недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и в командованиях по всей стране, по всему миру». Хегсет подчеркнул, что больше в Пентагоне не будет «никаких парней в платьях, поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий».

Президент США в свою очередь заявил генералитету: «Если вам не нравится то, что я говорю, можете выйти из зала, потеряв звание и будущее».

Дональд Трамп также возмутился «уродливостью» кораблей ВМФ США: «Я эстет и не фанат кораблей, которые вы строите. Это не стелс, это уродливый корабль, и он нам не нужен».

Глава Белого дома вновь сказал, что разочарован президентом России Владимиром Путиным, назвав того «бумажным тигром», и отметил, что направил к берегам России пару субмарин, которые «пока затаились».