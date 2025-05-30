Esquire: Владелец бара в Бишкеке получил контракты от Пентагона на $7 миллиардов

Журнал Esquire опубликовал статью, в которой рассказал историю Дугласа Эдельмана, 73-летнего американца, который начал свою карьеру с открытия бара в Бишкеке в 1998 году, а закончил — многомиллиардными контрактами от Пентагона и обвинениями в финансовых махинациях.

Как сообщает издание, на протяжении почти двух десятилетий бизнесмен, родившийся в Калифорнии, стоял во главе практически невидимой корпоративной империи, которая получила более $7 миллиардов в виде оборонных контрактов на поставку топлива и услуг для американских военных. Дуглас Эдельман инвестировал полученные доходы по всему миру — от голливудских фильмов и иракской газеты до франшизы MTV в Восточной Европе, при этом он тщательно скрывал свою долю в двух оборонных подрядных компаниях Mina Corp. и Red Star Enterprises.

Формально 50-процентная доля в этих компаниях принадлежала его супруге, гражданке Франции Дельфин ле Дэн, чтобы избежать налогообложения в США. По оценкам прокуратуры, таким образом он скрыл более $350 миллионов дохода.

В суде Эдельман признал вину по 10 пунктам обвинения из 30 и все еще может быть привлечен к ответственности по обвинениям, связанным с уклонением от уплаты налогов с 2013 по 2020 год.

Как сообщает Esquire, история Дугласа Эдельмана началась в 1998 году с открытия одного из первых западных баров в центре Бишкека — The American Pub. Паб быстро стал популярным местом для небольшой общины экспатов в городе. Эдельман умело использовал его, привлекая клиентов, в том числе бывших офицеров армии США, чтобы разобраться в сложных вопросах заключения военных контрактов с Пентагоном. Особенно выделялся Чак Сквайрс — бывший подполковник армии США, который был военным атташе в посольстве США в Бишкеке, а в 2015 году стал генеральным директором одной из компаний подрядчиков. Он открыл офшор на Сейшелах для сокрытия доходов.

После 11 сентября 2001 года американская авиабаза «Манас» в Бишкеке стала ключевым узлом для операций США в Афганистане. Эдельман со своим партнером быстро встроился в эту цепочку, начав поставлять по 500 тысяч галлонов авиатоплива в день для нужд американских военных.

Так он превратился из «бармена» в владельца масштабного бизнеса с многомиллиардными контрактами.

Как показало расследование, американец использовал свои связи в Москве для поставки топлива из России в Кыргызстан, несмотря на формальный запрет на экспорт топлива для военных целей. В расследовании Конгресса цитируются внутренние документы Red Star, в которых говорилось, что фирма «взломала код» экспорта российского топлива — в частности наладив отношения с производителями, железнодорожниками и чиновниками, чтобы «не допустить вмешательства», которое могло бы прервать поставки.

В 2010 году конгресс США начал расследование по делу Эдельмана.

Известная панамская юридическая фирма Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) в 2010 году — как раз в разгар расследования— разослала письма другим юридическим фирмам, указав, что Дельфин Ле Дэйн и ее дети являются конечными бенефициарами траста, в котором хранились инвестиции Эдельмана. Фирма подчеркнула в письмах, что эта информация «строго личная и конфиденциальная» и должна храниться отдельно от корпоративных документов компании.

Прокуроры США использовали примерно два миллиона документов, изъятых в разных юрисдикциях мира, чтобы расследовать корпоративную империю Дугласа Эдельмана. В 2020 году британская полиция провела обыск в его особняке в лондонском районе Кенсингтон, оцененном в $43 миллиона. А в 2023 году кипрская полиция потребовала документы, связанные с его бизнесом, у расположенной в Никосии юридической фирмы.

До расследования Конгресса Пентагон даже не знал, кому принадлежали компании Mina Corp. и Red Star Enterprises. После этого в 2021 году Конгресс принял закон, требующий раскрывать бенефициаров подрядчиков, однако, как отмечается, инструкции к его реализации до сих пор не доработаны.