Власть

После парада. Трамп поручил подготовить армию США к сдерживанию России и Китая

Дональд Трамп поручил подготовить армию США к сдерживанию России и Китая. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, некомпетентность предыдущей администрации Белого дома способствовала сближению России и Китая.

«Вот почему президент Трамп поручил Министерству обороны быть готовым — перестроить наши вооруженные силы историческим образом, чтобы восстановить воинский дух и возродить сдерживание», — сказал он.

Reuters
Фото Reuters. Владимир Путин и Си Цзиньпин на военном параде в Пекине

По его словам, демонстрации и военные парады — это нормально, но они не должны перерастать в военные конфликты.

Пит Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация Белого дома собирается сохранить стратегическое преимущество «в космосе, в небе, на море и под водой».

При этом он отметил, что у Дональда Трампа «прекрасные отношения с Си Цзиньпином», и Вашингтон «будет использовать это, надеясь найти пути для совместной работы».

В Пекине 3 сентября на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. На параде присутствовали более 20 мировых лидеров.
