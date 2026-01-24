«Мир через силу». Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны США

Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны США на 2026 год. Главным стратегическим приоритетом Америки объявлена защита собственной территории.

В документе указано, что Китай обозначен как ключевой долгосрочный стратегический соперник. Курс США в отношении КНР не предполагает смены режима или открытой борьбы.

Россия охарактеризована как устойчивая, но управляемая угроза восточному флангу НАТО. Военная угроза со стороны РФ признается в первую очередь региональной при одновременном акценте на ее ядерный, кибер- и подводный потенциал.

Соединенные Штаты заявляют, что Россия не обладает ресурсами для установления гегемонии в Европе.

Основная ответственность за конвенциональную оборону Европы и поддержку Украины возлагается на европейских союзников по НАТО.

Гренландия, Панамский канал и Арктика определены как ключевые стратегические узлы американских интересов.

Ядерные и ракетные силы КНДР признаны растущей прямой угрозой территории США.

Подчеркивается, что Пентагон продолжит играть жизненно важную роль в самом НАТО, несмотря на корректировку позиционирования Штатов «на европейском театре военных действий».

Напомним, в декабре 2025 года США обновили стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа.