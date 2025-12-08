11:29
Власть

Отказаться от противостояния с Китаем и начать уважать его мощь призвал Пентагон

Глава Пентагона заявил о конце эпохи «утопического идеализма». Выступая на оборонном форуме имени Рональда Рейгана, Пит Хегсет жестко раскритиковал политику предыдущих американских администраций, пишет Politico.

«Эпоха американского утопического идеализма закончилась. Долой идеалистический утопизм! Да здравствует жесткий реализм!» — сказал он.

Фото из архива. Глава Пентагона Пит Хегсет

По словам министра войны Соединенных Штатов, принятая стратегия национальной безопасности обозначила новые правила, в которых основной акцент сделан на соблюдение интересов страны в Западном полушарии, более уважительный подход к Китаю и меньшую поддержку европейских союзников.

Он отметил, что Вашингтон должен сосредоточиться на соблюдении интересов США, а не заниматься «построением демократий, непонятными войнами и изменением климата». Администрация Дональда Трампа нацелена на создание стабильного мира, справедливой торговли и уважительных отношений с другими крупными игроками, уточнил Пит Хегсет.

Он добавил, что Европе необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности и увеличить расходы на оборону. Штаты также должны отказаться от открытого противостояния с КНР и начать уважать ее мощь.

При этом глава Пентагона похвалил некоторых союзников США, таких как ФРГ, Польша и Южная Корея, за увеличение расходов на оборону.
