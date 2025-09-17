11:33
Власть

Спикер прокомментировал самороспуск парламента. Он выступает «за»

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня на заседании парламента высказал свое мнение относительно самороспуска ЖК.

«В Жогорку Кенеше идет процедура по самороспуску, люди толкуют это по-разному.

Я, как спикер, хочу сказать, что, согласно Конституции, никакие внешние силы, или президент, или исполнительная власть, не могут повлиять на это. Вопрос самороспуска решается только самим парламентом», — сказал он.

Торага отметил, что озвучены обоснованные причины, и инициативная группа уже собрала подписи и направила свое обращение ему.

Читайте по теме
Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное

«Подписали 32 депутата. Я дал поручения, необходимые по процедуре, работа проводится. Я ознакомился с доводами инициативной группы. Они обоснованны. Вы знаете, что в ноябре 2026 годы должны были пройти парламентские выборы, а в январе 2027-го — президентские. Вы понимаете, что два выборных процесса проводить друг за другом или практически параллельно сложно и с экономической, и с политической стороны, плюс есть физическая нагрузка на ЦИК. Поэтому либо парламентские, либо президентские выборы нужно провести досрочно», — заметил Нурланбек Тургунбек уулу.

Он добавил, что процедура будет доведена до конца и решение будет зависеть от мнения большинства нардепов.

Депутат Эрулан Кокулов напомнил спикеру: еще весной он говорил, что парламент не будет распущен, и спросил, можно ли теперь верить словам торага.

В ответ Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что «в этой жизни неизменен только священный Коран, а все остальное можно менять в засивисмости от условий и ситуации».
https://24.kg/vlast/343822/
просмотров: 425
