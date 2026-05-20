09:43
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Власть

Адылбек Касымалиев провел заседание кабмина: что обсуждали

Состоялось очередное заседание кабинета министров, которое провел глава правительства Адылбек Касымалиев.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

По данным пресс-службы кабмина, рассмотрен проект постановления о внесении изменений в некоторые решения в целях приведения в соответствие с Земельным кодексом КР. Заслушан доклад Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

На основании принятого решения внесены изменения в:

  • типовое положение о порядке и условиях предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;
  • положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности;
  • положение о порядке использования и формирования земель запаса;
  • положение о государственном учете земель (земельный кадастр).

Этим постановлением ряд решений кабмина приводится в соответствие с Земельным кодексом в новой редакции. В частности, совершенствуется порядок предоставления земельных участков для национальных и инвестиционных проектов, обеспечивается эффективное использование государственных и муниципальных земель. Кроме того, упрощаются процедуры предоставления земельных участков и внедряются услуги в электронном формате.

Адылбек Касымалиев отметил: документ имеет особое значение для национальных и инвестиционных проектов, добавив, что проект постановления был также вынесен на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374512/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев встретился с тренерами сборных после избрания главой КФС
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии
«Сидите и ухмыляетесь, вы что на той пришли?» — глава кабмина отчитал чиновника
Масштабирование инфраструктуры для развития госязыка обсудил в США глава кабмина
За последние пять лет в Кыргызстане введено в эксплуатацию 27 малых ГЭС
В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в КР составил $950 миллионов
Глава кабмина КР встретился с президентом Азербайджана в рамках ОТГ
Глава кабмина Кыргызстана проинспектировал ряд медицинских учреждений
Главе кабмина продемонстрировали проекты солнечной энергетики на Иссык-Куле
В 2025 году в Ошской области введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ
Популярные новости
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Прослушивать и&nbsp;отключать телефоны. ГКНБ меняет правила игры в&nbsp;телекоммуникации Прослушивать и отключать телефоны. ГКНБ меняет правила игры в телекоммуникации
Госслужащие начнут носить одежду с&nbsp;элементами национального стиля Госслужащие начнут носить одежду с элементами национального стиля
Бизнес
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
20 мая, среда
09:39
В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые пото...
09:36
Последствия ливня в Караколе: из подвалов многоквартирных домов откачивают воду
09:34
Проблему качества воздуха в очередной раз обсуждают чиновники и депутаты
09:24
Рубль достиг нового максимума, евро и юань подешевели: курс валют на 20 мая
09:15
25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро