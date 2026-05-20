Адылбек Касымалиев провел заседание кабмина: что обсуждали

Состоялось очередное заседание кабинета министров, которое провел глава правительства Адылбек Касымалиев.

Фото пресс-службы кабмина

По данным пресс-службы кабмина, рассмотрен проект постановления о внесении изменений в некоторые решения в целях приведения в соответствие с Земельным кодексом КР. Заслушан доклад Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

На основании принятого решения внесены изменения в:

типовое положение о порядке и условиях предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;

положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности;

положение о порядке использования и формирования земель запаса;

положение о государственном учете земель (земельный кадастр).

Этим постановлением ряд решений кабмина приводится в соответствие с Земельным кодексом в новой редакции. В частности, совершенствуется порядок предоставления земельных участков для национальных и инвестиционных проектов, обеспечивается эффективное использование государственных и муниципальных земель. Кроме того, упрощаются процедуры предоставления земельных участков и внедряются услуги в электронном формате.

Адылбек Касымалиев отметил: документ имеет особое значение для национальных и инвестиционных проектов, добавив, что проект постановления был также вынесен на общественное обсуждение.