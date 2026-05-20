Нападение с топором. Милиция прекратила дело в отношении бывшего чиновника

Уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики — директора департамента физической культуры и спорта Каната Шабданбаева прекращено в связи с примирением сторон. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Фото из архива. Уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики — директора департамента физической культуры и спорта Каната Шабданбаева прекращено в связи с примирением сторон

Уточняется, что в ходе расследования потерпевший отказался от поддержания частно-публичного обвинения и заявил об отсутствии каких-либо претензий.

«В связи с этим, на основании поданного заявления и в соответствии с требованиями законодательства уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября 2025 года ГУВД Бишкека сообщало, что Канат Шабданбаев подозревается в покушении на убийство. В пресс-релизе указывалось, что задержан кандидат в депутаты Жогорку Кенеша после нападения на мужчину с топором. 6 ноября примерно в 17.34 в дежурную часть УВД Ленинского района поступило сообщение из микрохирургического отделения Нацгоспиталя о госпитализации 35-летнего гражданина Б.Э. с рубленой раной второго пальца левой руки и открытым переломом со смещением. Он получил травмы после нападения гражданина по имени К. с топором.

Потерпевший обратился с письменным заявлением, в котором сообщил, что 6 ноября примерно в 13.30 в одном из домов на улице Асаналиева в Бишкеке произошел инцидент. По информации ГУВД, 43-летний хозяин дома Ш.К. во время ссоры, возникшей на почве ревности из-за переписки его супруги, К.А. достал из своей спортивной сумки топор и, угрожая словами «убью вас обоих», напал на Б.Э.

Первый удар он совершил в область бедра потерпевшего, второй — по указательному пальцу левой руки, в результате чего частично отсек палец.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК КР. Подозреваемого Ш.К. задержали и водворили в ИВС.

В ГУВД сообщили, что он является кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 27.