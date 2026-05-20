Теперь тут парковка. Снос деревьев на улице Ибраимова оценили в 256 тысяч сомов

Восстановительная стоимость за снесенные зеленые насаждения в Бишкеке на улице Ибраимова (между проспектом Чуй и улицей Киевской) составила 256 тысяч 450 сомов. Об этом говорится в ответе заместителя мэра Рамиза Алиева горожанке А.Г.
По данным столичной мэрии, работы по сносу деревьев на этом участке провели на основании протокольного решения муниципальной администрации мэрии Бишкека по Свердловскому району.
«Перед этим провели обследование зеленых насаждений. Установлено: часть деревьев находилась в сухостойном и аварийном состоянии. Кроме того, деревья препятствовали организации парковочных мест для районного управления внутренних дел. В целях обеспечения безопасности и упорядочения использования территории принято решение о проведении соответствующих работ», — отметили в мэрии.
Восстановительную стоимость должно оплатить УВД Свердловского района.