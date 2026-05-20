Теперь тут парковка. Снос деревьев на улице Ибраимова оценили в 256 тысяч сомов

Восстановительная стоимость за снесенные зеленые насаждения в Бишкеке на улице Ибраимова (между проспектом Чуй и улицей Киевской) составила 256 тысяч 450 сомов. Об этом говорится в ответе заместителя мэра Рамиза Алиева горожанке А.Г.

По данным столичной мэрии, работы по сносу деревьев на этом участке провели на основании протокольного решения муниципальной администрации мэрии Бишкека по Свердловскому району.

«Перед этим провели обследование зеленых насаждений. Установлено: часть деревьев находилась в сухостойном и аварийном состоянии. Кроме того, деревья препятствовали организации парковочных мест для районного управления внутренних дел. В целях обеспечения безопасности и упорядочения использования территории принято решение о проведении соответствующих работ», — отметили в мэрии.

Согласно акту, всего на указанном участке спилили более 30 деревьев, в том числе 12 берез, 10 каштанов, 3 клена, 5 елей, два вяза и одну сосну, выкорчевали живую изгородь.

Восстановительную стоимость должно оплатить УВД Свердловского района.

Ранее этот квартал считался одним из самых зеленых в центре столицы. Теперь здесь нет тени, у здания УВД установили лишь горшки с туями.