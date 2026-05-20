Дорожную карту сотрудничества обсудили в Бишкеке Кыргызстан и Татарстан

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов в Бишкеке встретился с заместителем премьер-министра Республики Татарстан (Российская Федерация) Василем Шайхразиевым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления кыргызско-татарстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, образовательной и спортивной сферах.

Улан Маматканов отметил, что Кыргызская Республика придает приоритетное значение развитию двустороннего взаимодействия и реализации достигнутых договоренностей.

По его словам, план совместных мероприятий по реализации межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве на 2025–2027 годы служит важной дорожной картой взаимодействия сторон.

Особое внимание стороны уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству, образовательному обмену, а также взаимодействию в сфере молодежной политики и спорта.

Также обсуждены вопросы подготовки к VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Кыргызстане. Ранее спортивную делегацию Татарстана пригласили принять активное участие в международном мероприятии.