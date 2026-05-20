Власть

Дорожную карту сотрудничества обсудили в Бишкеке Кыргызстан и Татарстан

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов в Бишкеке встретился с заместителем премьер-министра Республики Татарстан (Российская Федерация) Василем Шайхразиевым.

Фото пресс-службы кабмина.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления кыргызско-татарстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, образовательной и спортивной сферах.

Улан Маматканов отметил, что Кыргызская Республика придает приоритетное значение развитию двустороннего взаимодействия и реализации достигнутых договоренностей.

По его словам, план совместных мероприятий по реализации межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве на 2025–2027 годы служит важной дорожной картой взаимодействия сторон.

Особое внимание стороны уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству, образовательному обмену, а также взаимодействию в сфере молодежной политики и спорта.

Также обсуждены вопросы подготовки к VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Кыргызстане. Ранее спортивную делегацию Татарстана пригласили принять активное участие в международном мероприятии.
Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Прослушивать и отключать телефоны. ГКНБ меняет правила игры в телекоммуникации
Госслужащие начнут носить одежду с элементами национального стиля
Бизнес
25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки
Последствия ливня в Караколе: из подвалов многоквартирных домов откачивают воду
Проблему качества воздуха в очередной раз обсуждают чиновники и депутаты
Рубль достиг нового максимума, евро и юань подешевели: курс валют на 20 мая
25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро