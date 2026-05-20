Футбольный клуб «Арсенал» из Лондона досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 после того, как его ближайший соперник «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в предпоследнем туре чемпионата и таким образом лишился шансов на победу в турнире.

Фото СМИ. «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу

Перед 38-м туром «Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице с 82 очками, «Манчестер Сити» — на втором месте с 78 очками. «Борнмут» с 56 баллами располагается на шестой строчке.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии по футболу в 14-й раз. Однако в последний раз команда становилась обладателем титула 22 года назад — в сезоне 2003/2004. Сейчас клуб возглавляет испанский тренер Микель Артета.

В этом году «Арсенал» также впервые с 2006 года вышел в финал Лиги чемпионов — самого престижного еврокубкового турнира. В решающем матче 30 мая лондонский клуб сыграет на стадионе в Будапеште против французского «Пари Сен-Жермен».