10:01
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Экономика

Уголь для юга Кыргызстана: инвестор вложил $25 миллионов в шахту «Беш-Бурхан»

Фото Министерства энергетики КР. На месторождении Беш-Бурхан

Министр энергетики Таалайбек Ибраев посетил угольное месторождение Беш-Бурхан в Ноокатском районе Ошской области. Глава ведомства проверил ход производственных работ и оценил обновленную инфраструктуру предприятия, сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиции и запасы

Месторождение занимает площадь 317,2 гектара, из которых 7 гектаров отвели под производственную площадку. Геологоразведка подтверждает серьезные запасы — 42,225 миллиона тонн угля.

Министерства энергетики КР
Фото Министерства энергетики КР. На месторождении Беш-Бурхан
Частный инвестор полностью финансирует проект. На начальном этапе компания вложила $25 миллионов. Специалисты направили средства на создание подземной инфраструктуры и закупку современной горнодобывающей техники. В 2025 году в ходе подготовительных работ шахтеры извлекли 5 тысяч тонн угля.

Планы и рабочие места

Технический проект предполагает ежегодную добычу до 900 тысяч тонн топлива. После выхода на полную мощность предприятие создаст 80 новых рабочих мест для жителей Ноокатского района.

Специалисты отмечают высокое качество местного угля. Стабильные поставки с "Беш-Бурхана" позволят обеспечить топливом население и промышленные объекты южного региона. Это значительно снизит зависимость Кыргызстана от импортных поставок.

«Эффективное использование внутренних ресурсов — стратегический приоритет государства. Проект «Беш-Бурхан» вносит значительный вклад в укрепление энергетической устойчивости страны», — заявил Таалайбек Ибраев.

Министр поручил руководству шахты строго соблюдать экологические нормы и внедрять современные технологии безопасности на производстве. Рабочие продолжают расширять техническую базу для поэтапного увеличения объемов добычи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374528/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выросла добыча руд и угля при падении объемов нефти
Вывоз угля хотят ограничить, власти готовят запрет на полгода
Строительный бум разогнал добычу песка и гравия в Кыргызстане в 2,6 раза
Проблема смога. Депутат предлагает строить современные бездымные ТЭЦ
О работе ТЭЦ Бишкека рассказали в мэрии
В Джумгале на предприятие по добыче угля наложен штраф почти 1,5 миллиона сомов
«Кыргызкомур» добыл более 1,3 миллиона тонн угля в 2025 году
В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт
В мэрии Нарына рассказали, сколько в город завезли угля и почем его продают
За россыпной уголь в Бишкеке и Чуйской области хотят ввести штрафы
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
На&nbsp;стройке дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан заняты 2&nbsp;тысячи кыргызстанцев На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
Российский рубль преодолел рубеж в&nbsp;1,2&nbsp;сома: курс валют на&nbsp;19&nbsp;мая Российский рубль преодолел рубеж в 1,2 сома: курс валют на 19 мая
Бизнес
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
20 мая, среда
10:00
Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут заработать больше Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут...
09:51
В Араванском районе Ошской области ликвидировали последствия подтоплений
09:45
Атака на Иран. Британия вслед за США тоже смягчила санкции для российской нефти
09:39
В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки
09:36
Последствия ливня в Караколе: из подвалов многоквартирных домов откачивают воду