Уголь для юга Кыргызстана: инвестор вложил $25 миллионов в шахту «Беш-Бурхан»

Министр энергетики Таалайбек Ибраев посетил угольное месторождение Беш-Бурхан в Ноокатском районе Ошской области. Глава ведомства проверил ход производственных работ и оценил обновленную инфраструктуру предприятия, сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиции и запасы

Месторождение занимает площадь 317,2 гектара, из которых 7 гектаров отвели под производственную площадку. Геологоразведка подтверждает серьезные запасы — 42,225 миллиона тонн угля.

Фото Министерства энергетики КР. На месторождении Беш-Бурхан

Планы и рабочие места

Технический проект предполагает ежегодную добычу до 900 тысяч тонн топлива. После выхода на полную мощность предприятие создаст 80 новых рабочих мест для жителей Ноокатского района.

Специалисты отмечают высокое качество местного угля. Стабильные поставки с "Беш-Бурхана" позволят обеспечить топливом население и промышленные объекты южного региона. Это значительно снизит зависимость Кыргызстана от импортных поставок.







Министр поручил руководству шахты строго соблюдать экологические нормы и внедрять современные технологии безопасности на производстве. Рабочие продолжают расширять техническую базу для поэтапного увеличения объемов добычи.