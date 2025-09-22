Возможных покупателей TikTok в США назвал Дональд Трамп

Покупателями социальной сети TikTok в США может стать ряд крупных бизнесменов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью каналу Fox News.

Обсуждая продажу компании инвесторам, он отметил, что соцсеть могут приобрести очень известные люди. В их числе сооснователь Oracle Ларри Эллисон и основатель Dell Technologies Майкл Делл. Также в группу покупателей могут войти медиамагнаты Руперт и Лахленд Мердок.

По словам главы Белого дома, эти бизнесмены патриоты, которые «справятся с задачей».