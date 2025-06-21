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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной

В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что Москва не может согласиться на перемирие с Киевом, пока западные страны продолжают поставлять Украине оружие.

По его словам, перемирие подразумевает полное прекращение боевых действий.

«Однако ни США, ни Великобритания, ни Франция не заявляют о готовности остановить военную помощь Украине. В этом и заключается основная проблема», — пояснил Дмитрий Песков.

Он также заявил, что Россия сейчас обладает стратегическим преимуществом и не намерена отказываться от него в условиях продолжающегося западного военного снабжения украинской армии.

Официальный представитель Москвы в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил: «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, — незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры».

Тем временем американский президент Дональд Трамп предостерег политиков от призывов к продолжению военных действий в Украине, подчеркнув необходимость осторожности в публичных заявлениях. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил лидер США, комментируя заявления некоторых европейских политиков о том, что Киев должен начать эскалацию конфликта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333607/
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