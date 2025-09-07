16:46
Власть

Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Telegram и WhatsApp должны продолжить работу в России, чтобы у платформы Max были конкуренты.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Дмитрия Пескова, мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры, «разницы между российским и зарубежными сервисами в этом плане нет».

Он также заявил, что любые мессенджеры — «это абсолютно прозрачная система» для спецслужб.

«В корпоративных темах, в государственных темах, в секретных вопросах, конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют их, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб, конечно» — отметил пресс-секретарь Кремля.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории России, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.
