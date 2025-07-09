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Власть

Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле

Москва спокойно относится к ужесточению риторики Дональда Трампа в адрес Владимира Путина, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков после того, как CNN опубликовала аудиозапись с угрозами «разбомбить Москву».

«Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее. Во-вторых, мы слышали очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сначала. Это то, о чем мы говорили с самого начала, что решить в одну ночь не представляется возможным», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков также сказал, что «Фейк это или нет — не знаем. Фейков очень много, больше, чем правдивой информации».

По его словам данным, Путин не разговаривал с Трампом, когда тот не занимал президентский пост.

Москва намерена продолжать диалог и восстановление отношений с Вашингтоном и надеется, что, несмотря на возобновление поставок оружия Украине, американская администрация продолжит усилия по урегулирования конфликта.

Он добавил, что у России нет разногласий с США в процессе урегулирования.

Москва ожидает, что третий раунд переговоров с Украиной все же состоится, необходимо начать обсуждение мирных меморандумов, которыми стороны обменялись, — отметил Дмитрий Песков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335729/
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