В Бишкеке открыли памятник Нузупу Аталыку

В столице Кыргызстана состоялось торжественное открытие памятника Нузупу Аталыку. Монумент установлен в западной части Бишкека, в районе села Орок, в честь одного из выдающихся военачальников, сыгравших важную роль в истории кыргызского народа.
На церемонии присутствовали представители государственных органов, общественные деятели, историки и жители города. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что установка памятника является знаком уважения к национальной истории и напоминанием молодому поколению о мужестве и патриотизме предков.
Высота памятника составляет 5,8 метра, постамент достигает 7 метров.
Участники мероприятия отметили, что увековечение памяти таких личностей важно для укрепления национального самосознания и сохранения исторического наследия.
Нузуп Аталык (Нусуп бий Эсенбай уулу) — известный государственный деятель и военачальник XIX века, уроженец Аксыйского региона. Он стал первым среди кыргызов, кто достиг военного звания «мин башы» («тысячник»). По данным различных источников, Нузуп Эсенбай уулу родился в 1794 году (по другим версиям — в 1796–1798 гг.) в селе Афлатун Аксыйского района. Его отец Эсенбай был уважаемым и влиятельным человеком, игравшим заметную роль в политической жизни Кокандского ханства.