В Бишкеке открыли памятник Нузупу Аталыку

В столице Кыргызстана состоялось торжественное открытие памятника Нузупу Аталыку. Монумент установлен в западной части Бишкека, в районе села Орок, в честь одного из выдающихся военачальников, сыгравших важную роль в истории кыргызского народа.

На церемонии присутствовали представители государственных органов, общественные деятели, историки и жители города. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что установка памятника является знаком уважения к национальной истории и напоминанием молодому поколению о мужестве и патриотизме предков.

Высота памятника составляет 5,8 метра, постамент достигает 7 метров.

Участники мероприятия отметили, что увековечение памяти таких личностей важно для укрепления национального самосознания и сохранения исторического наследия.