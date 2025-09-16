08:54
Депутаты одобрили обновление протокола с МАГАТЭ по ядерной безопасности

Проект закона о ратификации обновленного протокола к соглашению между Кыргызстаном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия принят в трех чтениях парламентским комитетом по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова отметила, что цель инициативы — привести национальное законодательство в сфере радиационной безопасности в соответствие с международными требованиями и обеспечить полноценное участие Кыргызстана в программах технического сотрудничества МАГАТЭ.

Программы в том числе касаются вопросов обращения с радиоактивными отходами, а также развития ядерной медицины, лучевой терапии и диагностики в Национальном центре онкологии и гематологии.

В скорректированном документе прописано:  

  • обязательство государства предоставлять МАГАТЭ первичный отчет обо всем ядерном материале, даже при минимальных объемах его использования;
  • право МАГАТЭ проводить инспекции на местах;
  • исключение возможности использования протокола странами, которые уже имеют или планируют ядерные установки.

У МАГАТЭ также будет доступ к информации и объектам, связанным с ядерным топливным циклом, включая исследовательские работы, не связанные напрямую с ядерным материалом.

Ранее Кыргызстан присоединился к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии.

Наша страна является членом МАГАТЭ с 2003 года.

Международное агентство атомной энергетики создано как независимая межправительственная организация в системе ООН, а с появлением Договора о нераспространении ядерного оружия его работа приобрела особое значение, поскольку документ сделал обязательным для каждого государства-участника заключить с МАГАТЭ соглашение о гарантиях. В списке участников МАГАТЭ числится 178 стран мира.
