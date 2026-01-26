Высокопоставленного китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото СМИ. В Китае генерала Чжан Юся обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии

По данным газеты, помимо утечки информации, генерал-полковника Чжан Юся подозревают в коррупции: получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны. До задержания он был заместителем главы Центрального военного совета Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина, пишет WSJ. Чжан Юся также входил в состав в Политбюро ЦК компартии КНР.

В публикации говорится, что накануне состоялось совещание, на котором генерал-полковника обвинили в попытке сформировать коалицию, чтобы подорвать единство партии. Помимо того, Чжан Юся, утверждает газета, возглавлял агентство, которое занималось разработкой и закупкой военной техники. По словам источников WSJ, за взятки генерал якобы обещал повышение по службе.

Ранее Министерство обороны Китая объявило о начале расследования в отношении Чжан Юся в связи с «грубым нарушением дисциплины и закона». В заявлении было сказано, что под следствием находится и другой высокопоставленный военный – начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли.