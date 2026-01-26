09:56
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Власть

Китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР — СМИ

Высокопоставленного китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

СМИ
Фото СМИ. В Китае генерала Чжан Юся обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии

По данным газеты, помимо утечки информации, генерал-полковника Чжан Юся подозревают в коррупции: получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны. До задержания он был заместителем главы Центрального военного совета Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина, пишет WSJ. Чжан Юся также входил в состав в Политбюро ЦК компартии КНР.

В публикации говорится, что накануне состоялось совещание, на котором генерал-полковника обвинили в попытке сформировать коалицию, чтобы подорвать единство партии. Помимо того, Чжан Юся, утверждает газета, возглавлял агентство, которое занималось разработкой и закупкой военной техники. По словам источников WSJ, за взятки генерал якобы обещал повышение по службе.

Ранее Министерство обороны Китая объявило о начале расследования в отношении Чжан Юся в связи с «грубым нарушением дисциплины и закона». В заявлении было сказано, что под следствием находится и другой высокопоставленный военный – начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359195/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Большая игра Запада: почему Европу готовят к противостоянию с Китаем
Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос на 12 процентов
Объем потребления электроэнергии в КНР достиг более 10 триллионов киловатт-часов
Население Китая в 2025 году сократилось более чем на 3,3 миллиона человек
Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году — $1,2 триллиона
По итогам 2025 года объем инвестиций Китая в экономику КР достиг $2,1 миллиарда
В Узбекистане появится центр координации сотрудничества стран ЦА с Китаем
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае
КНР обновила правила регистрации для зарубежных производителей продуктов питания
Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
Популярные новости
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия: в&nbsp;Москве прошли консультации МИД РФ&nbsp;и&nbsp;дипломатов Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
09:52
Китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР — СМИ Китайского генерала обвиняют в передаче США данных о яд...
09:49
В Кыргызстане сегодня ночью зафиксировано землетрясение
09:41
В 2025 году в Кыргызстан въехал почти 21 миллион человек — Пограничная служба
09:40
Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова
09:36
На реке Тар в Ошской области планируют построить каскад малых ГЭС