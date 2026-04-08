Власть

В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия

Экономический совет Содружества Независимых Государств утвердил основные направления сотрудничества участников СНГ в сфере обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов на период до 2030 года, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.

«Проект документа был разработан АО «ТВЭЛ» — управляющей компанией топливного дивизиона «Росатома», которая также выполняет функции базовой организации СНГ по обращению с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов», — говорится в сообщении.

Среди ключевых направлений сотрудничества — гармонизация законодательства, развитие инфраструктуры, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, научно-технологическое развитие, подготовка кадров, международное сотрудничество, внедрение экономических механизмов и учет социально-экологических аспектов.

«Особое внимание уделено обмену передовыми технологиями, совместным исследованиям и привлечению инвестиций», — отмечает пресс-служба.

Базовая организация будет координировать практическую реализацию договоренностей, содействуя формированию единых подходов, гармонизации требований и типовых решений.
Материалы по теме
В Москве министры обороны СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества
ШОС направила ноту о получении статуса наблюдателя в СНГ
Парламент Молдовы утвердил выход страны из СНГ
Учитель из Кыргызстана стала «Лучшим педагогом СНГ»
Атака на Иран. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения
Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН
Ядерное сдерживание. США предлагают переговоры по стратегической стабильности
Иран готов снизить уровень обогащения урана в обмен на отмену санкций США
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран — участниц СНГ
Улучшение методов профилактики туберкулеза обсудили специалисты стран СНГ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
