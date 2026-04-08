В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия

Экономический совет Содружества Независимых Государств утвердил основные направления сотрудничества участников СНГ в сфере обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов на период до 2030 года, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.

«Проект документа был разработан АО «ТВЭЛ» — управляющей компанией топливного дивизиона «Росатома», которая также выполняет функции базовой организации СНГ по обращению с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов», — говорится в сообщении.

Среди ключевых направлений сотрудничества — гармонизация законодательства, развитие инфраструктуры, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, научно-технологическое развитие, подготовка кадров, международное сотрудничество, внедрение экономических механизмов и учет социально-экологических аспектов.

«Особое внимание уделено обмену передовыми технологиями, совместным исследованиям и привлечению инвестиций», — отмечает пресс-служба.

Базовая организация будет координировать практическую реализацию договоренностей, содействуя формированию единых подходов, гармонизации требований и типовых решений.