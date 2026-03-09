Атака на Иран. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения в результате ракетных ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство ISNA.

Фото ISNA. Ядерный объект в иранской провинции Исфахан

Уточняется, что атака была осуществлена 7 марта. «Предприятие в провинции Исфахан подверглось воздушной и ракетной атаке. Этот центр получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении.

Информации о радиоактивном загрязнении пока не поступало. МАГАТЭ также ока не комментирует информацию.

Тегеран заявляет, что примет симметричные меры, если США и Израиль не прекратят атаки на иранскую топливную инфраструктуру.

Ранее сообщалось об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране. Общество Красного Полумесяца оповестило жителей страны о кислотных дождях из-за токсинов, которые попали в атмосферу после взрывов нефтехранилищ.