11:58
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения в результате ракетных ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство ISNA.

ISNA
Фото ISNA. Ядерный объект в иранской провинции Исфахан

Уточняется, что атака была осуществлена 7 марта. «Предприятие в провинции Исфахан подверглось воздушной и ракетной атаке. Этот центр получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении.

Информации о радиоактивном загрязнении пока не поступало. МАГАТЭ также ока не комментирует информацию.

Тегеран заявляет, что примет симметричные меры, если США и Израиль не прекратят атаки на иранскую топливную инфраструктуру.

Ранее сообщалось об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране. Общество Красного Полумесяца оповестило жителей страны о кислотных дождях из-за токсинов, которые попали в атмосферу после взрывов нефтехранилищ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365040/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Цена нефти марки Brent превысила $115 и достигла максимума с июля 2022 года
Атака на Иран. Израиль разбомбил несколько нефтехранилищ, прошли кислотные дожди
Теперь официально. Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана
Атака на Иран. Цены на нефть почти преодолели порог в $100 за баррель
ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана — СМИ
Большинство жителей ЕС выступают против атак США и Израиля на Иран — опрос
Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Атака на Иран. Филиппины вводят сокращенную рабочую неделю для экономии ресурсов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
Популярные новости
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Атака на&nbsp;Иран. КСИР казнил генерала спецназа за&nbsp;шпионаж в&nbsp;пользу &laquo;Моссада&raquo; Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
11:51
В городе Манасе с гражданина взыскано более 1,5 миллиона сомов долга по налогам В городе Манасе с гражданина взыскано более 1,5 миллион...
11:47
Незаконную аренду лесных земель выявили в Джумгальском районе
11:44
Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спортсменов
11:41
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
11:39
В Кыргызстане создан государственный «Экооператор» для управления отходами