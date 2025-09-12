11:33
Власть

Три региональных университета присоединили к КНУ имени Жусупа Баласагына

Президент подписал указ о реорганизации ряда государственных университетов. Согласно документу, Нарынский, Таласский и Баткенский госуниверситеты присоединили к Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына.

Согласно решению, Кыргызский национальный университет станет правопреемником присоединенных вузов со всеми правами и обязанностями.

В указе отмечается цель — укрепить финансовый, кадровый и научный потенциал вузов, а также повысить их конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг.

Кабмину поручено в течение шести месяцев принять необходимые организационные и финансовые меры. Указ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, ранее Министерство науки, высшего образования и инноваций инициировало реорганизацию Нарынского, Таласского и Баткенского государственных университетов путем их присоединения к Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына — ведущему образовательному учреждению страны.

