Кыргызский национальный университет награжден орденом «Манас» III степени

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о награждении Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына орденом «Манас» III степени.

Как отмечается в документе, вуз удостоен государственной награды за значительный вклад в развитие системы образования и науки и подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей страны.

Кыргызский национальный университет — одно из старейших и ведущих высших учебных заведений республики, сыгравшее ключевую роль в становлении отечественного образования.

Указ подписан президентом Садыром Жапаровым.