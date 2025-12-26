11:13
Общество

Баткенский, Таласский и Нарынский госвузы присоединяют к КНУ имени Баласагына

Кабинет министров принял решение о реорганизации госвузов системы профессионального высшего образования. Согласно постановлению, Баткенский, Таласский и Нарынский государственные университеты присоединят к Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына.

Фото из интернета. Баткенский, Таласский и Нарынский вузы присоединяют к КНУ имени Жусупа Баласагына

Решение принято в целях консолидации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, а также повышения конкурентоспособности кыргызстанского высшего образования на международном рынке. Реорганизация проводится во исполнение Указа президента о мерах в сфере образования.

После присоединения КНУ станет правопреемником реорганизуемых вузов. Министерству науки, высшего образования и инноваций поручено утвердить новый устав университета, провести государственную перерегистрацию и обеспечить непрерывность учебного процесса. Финансирование образовательных грантов сохранится в рамках республиканского бюджета.

Одновременно утрачивают силу прежние правительственные решения о создании и статусе Баткенского, Таласского и Нарынского государственных университетов.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
