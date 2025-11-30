Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку

По поручению главы государства управляющий делами президента Каныбек Туманбаев ознакомился с ходом строительства 16-этажного учебно-жилищного комплекса в Кыргызском национальном университете.

Напомним, в новом комплексе предусмотрены:

современные учебные аудитории и лаборатории;

общежитие для студентов и магистрантов;

музей, библиотека и большой конференц-зал;

комнаты для преподавателей и иностранных специалистов;

обсерватория, оранжерея, спортивный и медицинский блоки;

специальная комната для детей сотрудников.

Новое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров обойдется в 1,4 миллиарда сомов. Стройку ведет ОсОО «Бай Таш». Ранее сообщалось, что корпус планируют построить за 1,5-2 года.

Каныбек Туманбаев получил информацию у подрядной компании и соответствующих структур о качестве строительства, соблюдении требований безопасности и ходе работ, после чего дал поручения по оперативному решению ряда вопросов.