Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку

По поручению главы государства управляющий делами президента Каныбек Туманбаев ознакомился с ходом строительства 16-этажного учебно-жилищного комплекса в Кыргызском национальном университете.
Напомним, в новом комплексе предусмотрены:
- современные учебные аудитории и лаборатории;
- общежитие для студентов и магистрантов;
- музей, библиотека и большой конференц-зал;
- комнаты для преподавателей и иностранных специалистов;
- обсерватория, оранжерея, спортивный и медицинский блоки;
- специальная комната для детей сотрудников.
Каныбек Туманбаев получил информацию у подрядной компании и соответствующих структур о качестве строительства, соблюдении требований безопасности и ходе работ, после чего дал поручения по оперативному решению ряда вопросов.