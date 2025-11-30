14:47
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку

По поручению главы государства управляющий делами президента Каныбек Туманбаев ознакомился с ходом строительства 16-этажного учебно-жилищного комплекса в Кыргызском национальном университете.

Напомним, в новом комплексе предусмотрены:

  • современные учебные аудитории и лаборатории;
  • общежитие для студентов и магистрантов;
  • музей, библиотека и большой конференц-зал;
  • комнаты для преподавателей и иностранных специалистов;
  • обсерватория, оранжерея, спортивный и медицинский блоки;
  • специальная комната для детей сотрудников.

Новое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров обойдется в 1,4 миллиарда сомов. Стройку ведет ОсОО «Бай Таш». Ранее сообщалось, что корпус планируют построить за 1,5-2 года.

Каныбек Туманбаев получил информацию у подрядной компании и соответствующих структур о качестве строительства, соблюдении требований безопасности и ходе работ, после чего дал поручения по оперативному решению ряда вопросов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352814/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
Управделами президента КР ответило на обвинения о некачественных домах
В Кызыл-Кие оштрафовали стройкомпанию. Не соблюдала технику безопасности
В Минстрое разъяснили суть введения платных услуг в сфере градостроительства
ЕЭК вновь фиксирует высокий темп роста ввода жилья в Кыргызстане
Тендер на охрану административных зданий объявило управление делами президента
Мы не берем ответственность за частную фирму: мэр о ситуации вокруг «Кут Строй»
Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
В микрорайоне «Эне-Сай» города Ош начали асфальтировать внутренние дороги
В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Жители и&nbsp;гости Бишкека высказались об&nbsp;ограничении времени продажи алкоголя Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Завершена укладка первого слоя асфальта на&nbsp;автодороге Лебединовка&nbsp;&mdash; ГЭС-5 Завершена укладка первого слоя асфальта на автодороге Лебединовка — ГЭС-5
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
14:42
ЦИК: Явка на выборах превысила показатели 2021 года — на 300 тысяч избирателей ЦИК: Явка на выборах превысила показатели 2021 года — н...
14:33
Глава кабмина Адылбек Касымалиев проголосовал на участке № 1123 в Бишкеке
14:01
Выборы Жогорку Кенеша. На 14.00 явка избирателей составила 19 процентов
13:58
Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку
13:18
Человеческий фактор во время выборов полностью исключен — Садыр Жапаров