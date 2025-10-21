10:32
КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (КНУ) и Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) заключили стратегические соглашения с фондом прямых инвестиций Central Asia Capital. Цель партнерства — помочь студентам и учиться, и применять знания на практике, создавая собственные проекты и стартапы.

Образование и бизнес — вместе

Фонд Central Asia Capital работает в Кыргызстане и инвестирует в инновационные направления. Он помогает развивать местный бизнес, поддерживает образовательные и культурные инициативы, а также вкладывается в проекты, связанные с ростом человеческого капитала.

«Наши соглашения с КНУ и КРСУ — это большой шаг в сторону создания условий, когда студенты получают знания и применяют их в реальном бизнесе. Это стратегическая инвестиция в будущее экономики Кыргызстана», — отметил Антон Собин, председатель Совета директоров фонда Central Asia Capital.

Новая школа акселерации и конкурс стартапов

В рамках сотрудничества создается школа акселерации — площадка, где студенты смогут воплотить свои идеи в жизнь. Здесь они научатся развивать стартапы, искать инвесторов и превращать проекты в настоящие компании.

Также запланирован конкурс стартапов для студентов обоих университетов. Участники смогут получить менторскую поддержку, консультации от экспертов, обучение и даже шанс на финансирование.

Победители конкурса получат гранты и возможность сотрудничества с фондами и партнерскими компаниями Central Asia Capital.

«Мы хотим, чтобы молодежь не боялась начинать свое дело и видела, что в Кыргызстане можно строить бизнес, не уезжая за границу», — добавил Антон Собин.

Новые возможности для студентов

Соглашения дают студентам КНУ и КРСУ реальные шансы для роста. Благодаря партнерству они смогут:

  • изучать программы, которые соответствуют требованиям современного рынка — экономика, финансы, IT и менеджмент;

  • получать стипендии от фонда;

  • проходить практику и стажировки в компаниях фонда;

  • участвовать в конкурсах, акселераторах и хакатонах;

  • получить помощь в трудоустройстве после выпуска.

Проректор КНУ по инвестициям Гулбара Сыдыкова и ректор КРСУ Сергей Волков уверены, что сотрудничество поможет студентам почувствовать себя частью реальной экономики.
