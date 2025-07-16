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Власть

Три региональных университета хотят присоединить к КНУ имени Жусупа Баласагына

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций предлагает провести реорганизацию Нарынского, Таласского и Баткенского государственных университетов путем их присоединения к Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына — ведущему образовательному учреждению страны. Проект соответствующего указа президента вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что решение «направлено на консолидацию интеллектуальных, материальных и организационных ресурсов, а также усиление роли региональных вузов в едином образовательном пространстве».

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына занимает лидирующие позиции в системе высшего образования страны. Благодаря интеграции образовательной, научной и производственной сфер, университет вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. КНУ активно реализует международные и национальные программы, обеспечивая устойчивую платформу для комплексного развития.

Присоединение Нарынского, Таласского и Баткенского государственных университетов к структуре КНУ станет важным шагом в проведении масштабной реформы в сфере образования. Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности системы высшего образования, улучшение качества подготовки специалистов в регионах, развитие научно-исследовательского потенциала и модернизацию образовательной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами, поясняют инициаторы.

Создание единого образовательного пространства, внедрение цифровых управленческих решений, а также интеграция науки иобразования заложат основы для формирования университета нового формата, отмечается в проекте.

Целью объединения КНУ имени Жусупа Баласагына с региональными вузами является создание в республике ведущего современного университета, который станет ключевым фактором развития системы высшего профессионального образования, повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров и научно-исследовательской деятельности университета.

«Во всем мире идет процесс укрупнения высших учебных заведений. Например, ведущие британские университеты — Кембридж и Оксфорд — достаточно велики, концентрируют огромные финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы. Подобный путь прошли ведущие университеты мира, такие как «Технион» в Израиле, Манчестерский университет в Великобритании и университеты провинции Альберта в Канаде. В Российской Федерации также планомерно идет процесс создания федеральных университетов на основании объединения нескольких высших учебных заведений либо в отдельном регионе, либо по профилю реализуемых программ подготовки кадров. Большой университет — это всегда больше возможностей для создания лабораторий, для привлечения ученых, для рекрутинга научных кадров, для увеличения публикационной активности преподавателей, для участия в крупных проектах, для улучшения финансового положения вуза», — говорится в справке-обосновании.

В настоящее время в предлагаемых к объединению вузах обучается более 35 тысяч студентов по программам высшего профессионального образования и 16 тысяч 290 студентов по программам среднего профессионального образования.

В региональных вузах реализуются в основном педагогические направления подготовки бакалавров, а также направления подготовки в области компьютерных технологий, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, экологии и здравоохранения.

Объединенный университет сможет сфокусироваться на развитии технологий и подготовке кадров в следующих приоритетных сферах:

  • агропромышленный комплекс;
  • управление водными ресурсами;
  • электроэнергетика (включая гидроэнергетику и альтернативные источники энергии);
  • химия и химическая промышленность;
  • биология и экология (включая проблемы загрязнения, истощения природных ресурсов, охраны окружающей среды и замкнутых экосистем);
  • педагогика, психология и социальная педагогика;
  • экономика, право и бизнес.

Ключевыми вопросами на этапе становления являются формулирование и финансирование государственного заказа, а также налаживание эффективного взаимодействия университета с бизнесом как основным потребителем технологий и научных достижений в средне- и долгосрочной перспективе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336373/
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