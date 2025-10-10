12:56
В Кыргызстане объединят оборонные госпредприятия в единую структуру

Министерство обороны проведет реорганизацию подведомственных государственных предприятий. Соответствующее решение принято постановлением кабинета министров.

Согласно документу, государственные предприятия «Аскердик соода башкармалыгы», «Кыргыз курал» и «Аскер курулуш» будут объединены. На их базе создается новое предприятие «Кыргызкоргоосервис».

Поручено провести государственную перерегистрацию. Минобороны совместно с Госагентством по управлению госимуществом обеспечат передачу активов и обязательств, а также оформление всех юридических процедур.

В связи с этим ряд ранее действовавших постановлений правительства и кабинета министров, регулирующих работу перечисленных предприятий, утратил силу.

Цель реорганизации — оптимизация деятельности госпредприятий в сфере обороны, повышение их эффективности и прозрачности.
