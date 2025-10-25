17:35
Столетие Кыргызского национального университета отметили в Бишкеке

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном мероприятии по случаю столетия Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Он ознакомился с выставкой, приуроченной к юбилею вуза, после чего состоялся показ фильма и театрализованного пролога, посвященных дате.

Адылбек Касымалиев от имени президента и кабмина поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников учебного заведения с юбилейной датой, подчеркнув историческое значение университета.

«Университет стал колыбелью кыргызской интеллигенции. Большинство представителей элиты кыргызского народа, выдающихся исторических личностей получили образование именно здесь. Среди них — 5 Героев Кыргызской Республики, 2 Героя Труда, 11 академиков, более 40 народных поэтов и писателей, 16 народных учителей, 1 олимпийский чемпион и многие другие.

В вузе работал Касым Тыныстанов — основоположник кыргызской литературы, учился неугасимая звезда кыргызской поэзии Алыкул Осмонов, получал образование Турдакун Усубалиев, первый секретарь Центрального комитета Компартии Кыргызстана.

Этот университет — источник знаний, вдохновения и духовного возрождения нашего народа», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что Кыргызский национальный университет заложил фундамент для всех последующих вузов, научно-исследовательских институтов и Национальной академии наук страны, став первым импульсом в развитии образования и науки, давшим старт интеллектуальному росту КР.

В рейтинге QS World University Rankings среди 24 тысяч учебных заведений из 106 государств университет занимает 1 тысяча 234-е место. В рейтинге Азии QS Asia занимает 381-ю строчку, а в рейтинге QS среди стран Центральной Азии — 25-ю. Эти позиции являются одним из значимых достижений системы высшего образования Кыргызстана.

«Но на этом нельзя останавливаться», — сказал он, отметив важную роль вуза в подготовке профессиональных кадров для республики.

По словам Адылбека Касымалиева, президент Садыр Жапаров подписал Указ о награждении Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына орденом «Манас» III степени за значительный вклад в развитие системы образования и науки КР, а также за подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей страны.

Он вручил награду ректору вуза.
