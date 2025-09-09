США прекращают совместную с ЕС борьбу с дезинформацией, в том числе российской

США проинформировали страны Европы об отказе от совместных усилий по борьбе с дезинформацией, сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников ЕС.

Отмечается, что европейские страны получили уведомление о прекращении действия меморандумов от Госдепа США. Меморандумы были направлены на выработку единого подхода к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами. Они были частью инициативы Центра глобального взаимодействия (GEC), который создали в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позже его миссия была расширена до отслеживания и разоблачения кампаний дезинформации за рубежом. Оно было закрыто в декабре 2024 года.

Функции GEC были ненадолго преобразованы в офис при Госдепе, но был закрыт администрацией президента Дональда Трампа в апреле 2025 года. В США критиковали работу центра, обвиняя его в цензуре.

Прекращение действия меморандумов о взаимопонимании является последним шагом на пути к прекращению программы, подчеркивается в публикации.

Осенью прошлого года GEC обвинила российскую телекомпанию RT в том, что она действует от имени разведывательных служб России. США ввели против нее санкции за распространение дезинформации. Санкции вводились также против РИА Новости и «Спутника».