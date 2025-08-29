Госдепартамент США одобрил продажу Украине дальнобойных ракет ERAM, сообщается на сайте ведомства.

Госдеп разрешил продать Украине авиационные боеприпасы и сопутствующее оборудование на сумму $825 миллионов.

Уточняется, что украинские власти запросили до 3 тысяч 350 ракет с увеличенным радиусом действия ERAM. В потенциальную поставку также будут включены комплектующие, запчасти, аппаратное и программное обеспечение, обучение персонала.

Закупку профинансируют Дания, Нидерланды, Норвегия. Кроме того, часть оплатят Соединенные Штаты в рамках программы иностранного военного финансирования.

«Реализация предлагаемой продажи не потребует направления дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украину. Предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность США», — заявил Госдепартамент.

ERAM — это новая разработка программы создания недорогих крылатых ракет для Военно-воздушных сил США и Украины. Работа над прототипом началась в конце 2024 года, испытания и производство — весной 2025-го.